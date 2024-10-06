В Баку встретились с участниками программы «Маарифчи»
Состоялась встреча с кандидатами, успешно прошедшими II отборочный тур программы стажировки для студентов-выпускников «Маарифчи», реализуемой по инициативе Министерства науки и образования и Фонда развития образования.
На встрече, проведенной при участии руководителя аппарата Министерства науки и образования Метина Керимли, также присутствовали стажеры I программы «Маарифчи», начавшие работать в министерстве.
В рамках программы на встрече в онлайн-режиме приняли участие Гянджа-Дашкесанский и Миль-Муганский районные управления образования, а также студенты и выпускники, которые будут проходить стажировку в Министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики.
Поприветствовав молодых людей, Метин Керимли проинформировал их о программе, подчеркнул, что в рамках программы они приобретут важный жизненный опыт. Он также отметил, что вклад молодых людей в период стажировки является ценным для системы образования.
М.Керимли призвал кандидатов проявить активность и пожелал каждому из них успехов. В свою очередь, выпускники I программы стажировки «Маарифчи», работающие в министерстве, поделились своими впечатлениями, пожелали успехов новым участникам.
Отметим, что на второй этап программы отобраны 30 стажеров. В рамках программы, которая продлится 3 месяца, отобранные участники пройдут стажировку в различных структурных подразделениях Министерства науки и образования, а также Министерства образования Нахчыванской Автономной Республики. Участники получат пользу от организованного для них обучения, разовьют свои социальные навыки.
Цель программы – создать возможность студентам и выпускникам получить опыт, повысить свои знания и навыки, применить свои теоретические знания в реальной рабочей среде, а также предоставить молодым людям профессиональные навыки.