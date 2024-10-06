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Британия против Макрона

14:48 452

Британия выступает против предложения президента Франции Эммануэля Макрона о запрете поставок оружия Израилю, хотя Лондон сам ограничивает военную помощь, заявил министр обороны Британии Джон Хили в интервью телеканалу Sky News.

2 сентября правительство Британии объявило о приостановке действия 30 из 350 выданных в стране лицензий на поставки оружия Израилю для предотвращения серьезных нарушений международного гуманитарного права.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить поставки в Израиль оружия, которое может быть использовано для войны в секторе Газа. Он также высказался за «политическое решение» военного конфликта, вызванного террористической атакой ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

«Я думаю, что сегодня приоритетом является возвращение к политическому решению, прекращению поставок оружия для ведения боевых действий в Газе», – заявил Макрон в эфире радиостанции France Inter, добавив, что Франция сейчас не поставляет никакого оружия еврейскому государству. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал «позорными» высказывания французского президента. Он добавил, что Израиль победит всех противников даже без помощи Запада.

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