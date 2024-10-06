Взрыв в котельной в Баку: есть пострадавший
На горячую телефонную линию МЧС «112» поступила информация о взрыве в котельной в Низаминском районе Баку, сообщили в пресс-службе министерства.
На место происшествия прибыли бригады Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС. Было установлено, что в котельной общей площадью 40 кв.м произошел взрыв. Один человек получил телесные повреждения различной степени тяжести. Силы МЧС на территории приняли необходимые меры безопасности. Соответствующие структуры проводят расследование.