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Бейрут сотрясают взрывы: атакованы штаб разведки и склады с оружием «Хезболлы»

Взрыв в котельной в Баку: есть пострадавший

14:48 314

На горячую телефонную линию МЧС «112» поступила информация о взрыве в котельной в Низаминском районе Баку, сообщили в пресс-службе министерства.

На место происшествия прибыли бригады Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС. Было установлено, что в котельной общей площадью 40 кв.м произошел взрыв. Один человек получил телесные повреждения различной степени тяжести. Силы МЧС на территории приняли необходимые меры безопасности. Соответствующие структуры проводят расследование.

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