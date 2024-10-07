Эмин Агаларов: «Haqqin.az – единственный неподконтрольный азербайджанский сайт»
15:06 4518
В Азербайджане абсолютно свободная пресса, 95% населения имеют доступ в интернет, который никак не регламентируется, заявил народный артист Азербайджана, бизнесмен Эмин Агаларов в интервью российской журналистке Ксении Собчак.
На вопрос Собчак: «Можешь ли назвать три неподконтрольных государству, независимых, хороших средств массовой информации?» Агаларов ответил: «Два знаю точно – haqqin.az и, по-моему, Musavat. Musavat вообще оппозиционное издание».
October 7, 2024
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