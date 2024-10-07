Заслуженный приговор убийце супруги и дочери

Завершился суд по уголовному делу Фарида Гусейнли, обвиняемого в убийстве супруги и 8-месячной дочери.

На заседании Сумгаитского суда по тяжким преступлениям был зачитан приговор, согласно которому Гусейнли всю оставшуюся жизнь проведет за решеткой.

Напомним, трагедия произошла в поселке Гобу Апшеронского района. Согласно обвинению, Фарид Гусейнли вначале зарезал 20-летнюю супругу Лейлу, затем свою 8-месячную дочь Айлу. Гусейнли было предъявлено обвинение по статье 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК Азербайджана.