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Россия потратит рекордные деньги на пропаганду

15:23 1444

Машина государственной пропаганды, запущенная в России на небывалую с советских времен мощность, все дороже обходится российским налогоплательщикам.

В проект бюджета-2025 правительство заложило увеличение финансирования государственных телеканалов, СМИ и пропагандистских проектов в интернете до нового исторического рекорда — 137,2 млрд рублей, следует из пояснительной записки к закону о бюджете, опубликованной в базе Госдумы.

По сравнению с текущим годом расходы по статье «средства массовой информации» увеличатся на 15,9 млрд рублей, или 13%, а их общий объем превысит годовые бюджеты средних российских регионов (например, 135 млрд рублей в Калининградской области, 110 млрд рублей в Пермском крае, 75 млрд рублей в Тамбовской области).

В среднем госпропаганда будет обходиться бюджету в 11,4 млрд рублей в месяц, или 2,6 млрд рублей в неделю, а главными получателями средств останутся государственные ТВ-каналы.

Содержание АНО «ТВ-Новости» — управляющей структуры Russia Today — в 2025 году обойдется налогоплательщикам в 31,1 млрд рублей — на 9% больше, чем в 2024-м. Расходы на холдинг ВГТРК вырастут на 4%, до 22,4 млрд рублей.

Потерявший с начала войны почти четверть аудитории Первый канал получит адресную субсидию на 6 млрд рублей для «наполнения телеэфира». Еще 18,6 млрд рублей заложено в бюджете для Первого канала, НТВ, ВГТРК, Общественного телевидения России и канала «Карусель» для оплаты трансляций в глубинке (в населенных пунктах с населением меньше 100 тысяч человек). По сравнению с текущим годом эти расходы вырастут на 1 млрд рублей.

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