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«Пакт сопротивления» Ирана и «освободительных движений»

15:48 1117

Комиссия по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана разрабатывает законопроект о заключении «Пакта сопротивления» с кругом стран и «освободительных движений» Ближнего Востока, который предусматривает оказание военной и экономической помощи в случае нападения со стороны США или Израиля на одну из сторон договора.

Как сообщает агентство Tasnim, соглашение подразумевает создание оперативного штаба для координации военных операций и проведения учений. Ответственность за разделение обязанностей и реализацию плана предлагается возложить на Высший совет национальной безопасности Ирана.

По словам разработчиков законопроекта, иранский Совбез будет рассматривать заявки на присоединение к «Пакту сопротивления». Договор направлен на оказание взаимопомощи в кризисных ситуациях и создание единой военной инфраструктуры для противодействия угрозам со стороны Израиля и западных стран, уточняет агентство. Законопроект планируется внести на рассмотрение парламента после его доработки.

Тегеран относит к числу своих региональных союзников и называет «осью сопротивления» ливанское движение «Хезболла», палестинскую группировку ХАМАС, йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» и «Исламское сопротивление Ирака».

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