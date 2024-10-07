В Узбекистане призывают объявить Марию Захарову персоной нон грата

Бывший депутат парламента Узбекистана, советник министра экологии и известный блогер Расул Кушербаев призывает объявить Марию Захарову, официального представителя МИД России, нежелательной персоной в Узбекистане. Причиной этому стало заявление Захаровой о том, что в Узбекистане учитель русского языка избил русскоязычного ученика. Напомним, что в одной из школ Ташкента ученик выразил недовольство тем, что урок ведется не на русском языке. Замещающая учителя Озода Равшанова сначала сделала замечание ученику, а затем ударила его.

Этот незначительный инцидент почему-то повлиял на межгосударственные отношения Узбекистана и России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ультимативной форме заявила — Москва требует от узбекских властей «объяснений по этому инциденту». По словам Захаровой, «отношение к русскому языку в бывших советских республиках находится под серьезным вниманием России, и узбекские власти должны принять меры». Вопрос впоследствии был обсужден на встрече министров иностранных дел России и Узбекистана в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Узбекская сторона попросила Россию не вмешиваться во внутренние дела страны. Заявление Захаровой было воспринято в Узбекистане как оскорбительное, в том числе потому, что официальный представитель МИД России ранее также делала заявления, которые могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела бывших советских республик. Поэтому Расул Кушербаев заявил, что именно Захарова должна быть внесена в список нежелательных персон в Узбекистане.

«На мой взгляд, Мария Захарова должна быть первой в списке нежелательных для Узбекистана лиц. Это связано с тем, что ее высказывания, касающиеся внутренних дел страны и унижающие ее достоинство, звучат не в первый раз», — сказал бывший депутат. По его словам, российская сторона должна понимать, что подобные заявления делают ее представителя нежелательным лицом в Узбекистане и вызывают недовольство узбекского народа: «Мы никогда не вмешивались во внутренние дела России — будь то в вопросах образования или иных аспектах — даже несмотря на дискриминацию и унижение наших мигрантов в этой стране. Из уважения к межгосударственным отношениям ни наше Министерство иностранных дел, ни другие высокопоставленные лица не требовали объяснений от России и не позволяли себе оскорбительных высказываний». «Слова, которые позволила себе Мария Захарова, — это прямое проявление шовинистических и империалистических взглядов Кремля. Поэтому мы должны начать список нежелательных лиц именно с нее. Если в ближайшее время будет принят закон о нежелательных лицах, она займет в нем первое место. Это станет сигналом для всех, что оскорбительные заявления в адрес Узбекистана не останутся незамеченными», — отметил узбекский блогер-политик.