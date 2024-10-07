Глава СВР обвиняет «англосаксов»: «Понесут ответственность…»

Соединенные Штаты и Великобритания напрямую причастны к теракту на «Северных потоках», заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ.

«СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к этому крупнейшему теракту, - сказал он. - По имеющимся данным, в его организации, подготовке и проведении были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб».

Глава СВР также заявил, что США и Великобритания превращаются в государства - спонсоры терроризма.

«Для достижения своих геополитических целей англосаксы считают оправданным использовать любые средства, не исключая террор. Накачивая преступный киевский режим джихадистами и оружием, США и Великобритания уверенно движутся по пути превращения в государства - спонсоры терроризма. Они понесут за это ответственность. Как гласит старая мудрость: «Cеющий ветер неизбежно пожнет бурю», - сказал Нарышкин.