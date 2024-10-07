Фейковую публикацию от имени президента Азербайджана удалили из Х
16:48 1962
Социальная сеть X удалила фейковую публикацию, сделанную от имени президента Азербайджана посредством аккаунта @Dr.EliDavid, говорится в заявлении Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA).
В сообщении Агентства отмечается, что тексты всех выступлений и высказываний президента Азербайджана Ильхама Алиева публикуются на официальном сайте главы государства, в его аккаунтах в социальных сетях, а также на сайтах информационных агентств.
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