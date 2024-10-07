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Рекордная сумма на помощь Израилю от США

17:03 1258

Соединенные Штаты потратили рекордную сумму на военную помощь Израилю за последний год, согласно отчету проекта «Стоимость войны» Университета Брауна, опубликованному в годовщину нападений ХАМАС на Израиль.

Дополнительные средства потрачены на активизацию военных операций США в регионе после атак 7 октября 2023 года, сообщает The Associated Press.

Это существенно больше, чем за любой другой год с тех пор, как США начали предоставлять военную помощь Израилю в 1959 году.

Израиль получает 3,8 миллиарда долларов в виде ежегодной военной помощи (включено в общий объем военной помощи США Израилю с 7 октября 2023 года). Израильское правительство обязано тратить большую часть этой суммы на закупки у американских оружейных компаний. Среди крупных поставщиков Израиля — Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX (бывшая Raytheon), а также Caterpillar.

Согласно отчету, еврейское государство стало крупнейшим в истории реципиентом американской военной помощи, получив от Вашингтона всего с 1959 года $251,2 млрд, а выделенная с 7 октября 2023 года сумма в $17,9 млрд стала самым большим объемом военной помощи, направленной Израилю за один год.

В этот пакет вошло военное финансирование, продажа оружия и передача подержанного оборудования. Большая часть американского оружия, поставленного за год, - это широкая номенклатура боеприпасов - от артиллерийских снарядов до противобункерных бомб. Отмечается, что еще $4,86 млрд ушло на расширение масштабов военных операций США в регионе, в том числе на кампанию по защите торговых судов от атак со стороны хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах».

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