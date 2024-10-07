Украинские разведчики вывели из строя российский корабль

Главное управление разведки Украины заявляет, что провело успешную операцию по выведению из строя тральщика Балтийского флота РФ «Александр Обухов».

Корабль базировался в городе Балтийске, что в Калининградской области, и должен был выходить на боевое дежурство. Однако получил «тяжелые повреждения». «Из-за загадочного появления отверстия в газоходе к двигателю попала вода: «Обухов» захлебнулся», - сказано в публикации ГУР.

По данным разведки, ремонт механизма будет технически сложным и дорогостоящим. Причем совсем недавно, в июле, корабль проходил ремонтные работы в Санкт-Петербурге.

Россия о проблемах с «Обуховым» официально не сообщала.