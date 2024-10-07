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Окончательно и бесповоротно: Украина не продлит соглашение с Россией

17:22 956

Украина не будет продолжать соглашение о транзите российского газа по истечении его срока действия в конце этого года, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи со словацким коллегой Робертом Фицо.

«Стратегическая цель Украины — наложить санкции на российскую газовую молекулу, избавить Кремль от доходов от продажи углеводородов, за которые агрессор финансирует войну. Мы призываем все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из РФ», — сказал премьер Украины.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина понимает зависимость некоторых стран, в частности, Словакии, от российских ресурсов, хотя рассчитывает на диверсификацию поставок. Он также добавил, что Киев будет выполнять свои обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и Договора к Энергетической Хартии.

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