Теперь «Война возрождения»: Нетаньяху назвал цели Израиля

Премьер Израиля подчеркнул, что эта война будет вестись до тех пор, пока не будут выполнены все ее заявленные цели: «Ровно год назад в этот день, в 06:29 утра, террористы ХАМАС совершили внезапное нападение на Государство Израиль и его граждан. Вскоре после этой резни я сказал в Тель-Авиве: «Мы находимся в состоянии войны». ...С того черного дня мы сражаемся. Это война за наше существование – «Война возрождения». Именно так я прошу официально называть эту войну».

По словам Нетаньяху, с тех пор Израиль действует на семи фронтах. «Контрнаступление на наших врагов в оси зла Ирана является необходимым условием для обеспечения нашего будущего и нашей безопасности. Мы закончим эту войну, когда выполним все поставленные цели: свержение власти ХАМАС [в Газе], возвращение домой всех наших заложников, павших и живых, предотвращение любой будущей угрозы Израилю из Газы и безопасное возвращение наших жителей на юге и севере в свои дома», - подчеркнул премьер.