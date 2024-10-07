Просторная квартира, выгодная цена!

Каждый мечтает жить в просторной, светлой и комфортной квартире, потратив при этом небольшой бюджет. Площадь дома положительно влияет на качество жизни. Учитывая все эти факторы, компания Aral Group, работающая в строительном секторе Азербайджана более 30 лет, предлагает отличную возможность для клиентов, желающих стать обладателем квартиры в жилом комплексе Greenville Residence. Мечта о покупке просторной квартиры по доступной цене становится на шаг ближе.

Иметь собственную квартиру – это одно из самых заветных желаний многих людей. Однако небольшое количество комнат может оказаться недостаточным, если семья большая и дома бывает много гостей. Отсутствие отдельной детской комнаты вынуждает родителей делиться личным пространством. Детям может не хватать места для занятия своими хобби, и в результате снижается комфорт всех членов семьи.

В период с 7 октября по 7 ноября каждый покупатель стандартной квартиры с отдельной кухней на условиях ипотеки в Greenville Residence получит в подарок до 10 000 манатов. Это отличная возможность приобрести квартиру своей мечты!

Условия покупки жилья в Greenville Residence очень простые. Вы можете получить ипотеку с первоначальным взносом в размере 20% и возможностью рассрочки на срок до 22 лет. Просто позвоните по номеру *4242, чтобы получить подробную информацию о проекте и условиях акции.

Жилой комплекс Greenville Residence наряду с современной архитектурой и обширными зелеными парками предлагает множество удобств, которые сделают повседневную жизнь резидентов более комфортной. 80% площади в 10 гектаров выделено под зеленые насаждения и объекты инфраструктуры, что позволит жильцам находиться в среде с большим количеством кислорода и чистым воздухом. Greenville Residence с более чем 15 000 растений и деревьев будет представлять собой настоящий зеленый оазис.

Выбирая Greenville Residence, вы не только становитесь обладателем квартиры, но и выбираете безопасный, комфортный и счастливый образ жизни для себя и своей семьи. Комплекс, построенный по концепции «закрытый городок», полностью охраняется системой круглосуточного видеонаблюдения. Вам остается только наслаждаться благоустроенной жизнью.

Кроме этого, на территории Greenville Residence разместятся пространства, предназначенные для приятного досуга жителей, такие как торговый центр, рестораны, кафе, детские игровые площадки, открытый и закрытый бассейны, спортивные площадки.

Компания Aral Group предлагает новые инициативы, чтобы сделать жизнь своих клиентов более комфортной и реализовать их мечты. Тщательно продуманный до каждой детали комплекс Greenville Residence является идеальным выбором для укрепления семейных связей, поддержки активного образа жизни и предложения привлекательных инвестиционных возможностей.