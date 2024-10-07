Нарышкин рассказал, как Украина хотела «захватить и заминировать» Курскую АЭС

План вторжения Украины в Курскую область включал «захват и минирование» Курской АЭС, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он утверждает, что, если бы украинской стороне удалось это реализовать, Европу бы ждала экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской.

«Ошалев от вседозволенности, ВСУ в начале августа с.г. предприняли настоящий террористический набег на Курскую область. По имеющимся у СВР данным, план тератаки включал захват и минирование Курской АЭС»,— сказал Нарышкин в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран-участников СНГ, прошедшего 4 октября.

По данным СВР, западные спецслужбы вели системную подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп. Глава спецслужбы добавил, что МИ-6 и Главное управление разведки Минобороны Украины разрабатывали операцию по подрыву линий электропередач, связывающих АЭС с энергосистемой России.