Министры здравоохранения ОТГ посетили могилу Гейдара Алиева

8 октября в городе Шуша состоится IV заседание министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ). В мероприятии примут участие генеральный секретарь Организации тюркских государств, министры здравоохранения Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Турецкой Республики Северного Кипра, а также представитель Венгрии.

Накануне мероприятия 7 октября гости посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память великого сына тюркского мира и общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили венок и цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Затем гости посетили Аллею Шехидов, где с уважением почтили память героических сынов нашей страны, отдавших жизнь в борьбе за свободу, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Делегация возложила цветы к монументу «Тюркское шехидство», возведенному в память о героических турецких солдатах, погибших в 1918 году в боях за освобождение Баку от большевистско-дашнакских войск.

Гости также посетили Центр Гейдара Алиева, считающимся одной из уникальных жемчужин мировой архитектуры. Было подчеркнуто, что деятельность Центра направлена на глубокое изучение и исследование философии государственности, наследия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Отметим, что в рамках IV заседания министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей ОТГ встреча министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева с генеральным секретарем Организации тюркских государств, а также проведение двусторонних встреч с министрами здравоохранения стран-членов.

По итогам будет принят итоговый документ – Совместная декларация.