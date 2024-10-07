Эрдоган поздравил Путина
18:20 1489
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.
«Лидеры выразили удовлетворение конструктивным характером российско-турецких отношений и готовность к дальнейшему тесному взаимодействию», — говорится в заявлении.
В ходе разговора Путин и Эрдоган обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.
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