Эрдоган поздравил Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

«Лидеры выразили удовлетворение конструктивным характером российско-турецких отношений и готовность к дальнейшему тесному взаимодействию», — говорится в заявлении.

В ходе разговора Путин и Эрдоган обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.