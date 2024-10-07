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Кадыров неожиданно вступился за мигрантов

18:38 2265

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя введение ряда запретов для мигрантов в России, сказал, что, «разжигая в обществе ненависть к мигрантам», ничего хорошего добиться не получится, а наоборот – «только усугубим ситуацию».

«Уж лучше хотя бы теперь наладить грамотную систему миграционного контроля, выстроить правильную политику в этой сфере. Но никак не подвергать беспорядочной инквизиции граждан других стран. Нужно устранить причины, а не заниматься их последствиями.

Главное – понимать, что есть нарушители закона среди мигрантов, а есть и законопослушные. Последних, к слову, намного больше. И это важно. Ладно, прогоним мы сегодняшних мигрантов посредством тотальной травли и чисток, но ведь завтра приедут другие уже из других государств, и кто даст гарантии, что они будут лучше?».

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