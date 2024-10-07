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Армения хочет корейские танки

19:09 1543

Министр обороны РА Сурен Папикян в сентябре посетил Южную Корею с целью изучения возможности приобретения боевых танков К2 «Черная пантера», разработанных компанией Hyundai Rotem. Об этом сообщает оборонная новостная платформа Army Recognition со ссылкой на южнокорейское СМИ «Чосон Биз».

Отмечается, что министр обороны Армении принял участие во встрече высокого уровня по вопросам искусственного интеллекта, организованной Министерством национальной обороны и МИД Южной Кореи 9 и 10 сентября, и начал переговоры о поставках южнокорейского вооружения, проявив особый интерес к танку К2.

Боевой танк К2, используемый южнокорейской армией, оснащен передовыми технологиями, которые особенно эффективны и хорошо подходят для горных условий.

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