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ХАМАС пригрозил смертью заложникам

19:50 624

Военное крыло палестинского движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - пригрозило, что удерживаемые в секторе Газа израильские заложники могут погибнуть или пропасть без вести. С таким заявлением выступил официальный представитель группировки Абу Убайда в годовщину нападения сторонников ХАМАС на Израиль.

"Наше решение и наш выбор - продолжать противостояние, долгую, болезненную и обходящуюся чрезвычайно дорого борьбу на истощение с противником, пока он упорствует в своем стремлении продолжать агрессию [в отношении палестинцев]", - отмечается в заявлении, размещенном в телеграм-канале Абу Убайды.

По его словам, "Бригады Иззэддина аль-Кассама" "выработали тактику" и "методы работы", которые "соответствуют текущим обстоятельствам и всем возможным сценариям развития событий".

"То, что произошло с шестью заложниками в Рафахе (имеется в виду убийство шести заложников, тела которых были 31 августа обнаружены израильскими военными в подземном тоннеле в районе города Рафах на юге Газы), может случиться и с другими, если [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху и его правительство продолжат упорствовать. <...> Возможно, у нас появится еще 100 Ронов Арадов (израильский летчик, пропал без вести 36 лет назад)", - сказал Абу Убайда. Его выступление опубликовано в официальном телеграм-канале группировки.

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