Скоропостижная смерть легенды сборной Нидерландов, «Аякса» и «Барселоны»

«KNVB шокирована новостью о скоропостижной кончине Йохана Нескенса в возрасте 73 лет. Последние пару дней он находился в Алжире, работая в программе KNVB WorldCoaches, где ему стало плохо. К сожалению, медики не смогли помочь ему.

С уходом Йохана Нескенса нидерландский и международный футбольный мир потерял легенду. Его имя навсегда связано с успехами в Европе с такими клубами, как «Аякс» и «Барселона», а также с выходами в два финала чемпионатов мира со сборной Нидерландов», - говорится в заявлении.

На счету Нескенса 17 голов в 49 матчах в сборной Нидерландов. С национальной командой он дважды становился серебряным призером чемпионата мира (1974, 1978) и выигрывал бронзу чемпионата Европы (1976).

Нидерландец провел большую часть карьеры в «Аяксе», «Барселоне» и «Нью-Йорк Космосе». Он трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов и побеждал в Кубке обладателей Кубков УЕФА. Также Нескенс четырежды входил в список номинантов на «Золотой мяч».

После завершения карьеры футболиста Нескенс начал тренерскую карьеру. Он входил в тренерский штаб Гуса Хиддинка в сборных Нидерландов и Австралии, а также помогал Франку Райкарду в «Барселоне». Самостоятельно специалист возглавлял нидерландский НЕК и южноафриканский «Мамелоди Сандаунз».