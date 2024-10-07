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Помощник Путина: «США пытаются влезть между Азербайджаном и Арменией»

20:27 276

США и ряд западных стран «пытаются вклиниться в процесс работы над мирным договором между Арменией и Азербайджаном, но вся черновая работа была проделана в Москве», заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Как известно, США и ряд других западных стран пытаются вклиниться в процесс работы над мирным договором. Мы считаем, что вся черновая работа была проделана в Москве», - сказал Ушаков, комментируя вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Помощник президента РФ добавил, что своими действиями Запад «хочет влезть в процесс переговоров и тем самым влезть в региональные дела».

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