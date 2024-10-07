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Раздрай в «Нефтчи». Ушел и Григорчук

Кто виноват в провале?
Эльмир Алиев, отдел спорта
20:59 2295

Роман Григорчук больше не является главным тренером «Нефтчи». Бакинский футбольный клуб объявил о расторжении контракта с украинским специалистом, который несколько лет назад добился исторического достижения с «Габалой», дважды подряд выведя провинциальную команду в групповой этап Лиги Европы.

Роман Григорчук ушел по "обоюдному согласию"

Григорчук пришел в «Нефтчи» в конце июня. Команда не участвовала в еврокубках, а значит, у главного тренера была возможность спокойно подготовить ее к чемпионату. Однако за девять туров Премьер-лиги бакинцы не смогли выиграть ни разу, установив антирекорд по количеству матчей без побед подряд. Сейчас «Нефтчи» занимает предпоследнее 9-е место, опережая на 2 очка явного аутсайдера «Кяпяз», которому команда Григорчука умудрилась проиграть в прошлую пятницу.

Отставка Романа Иосифовича, с одной стороны, выглядит логичной. С другой, есть большие подозрения, что поражения «Нефтчи» имеют не только чисто игровые причины. СМИ пишут о раздрае внутри команды, о том, что якобы есть футболисты, которые не хотели видеть Григорчука на посту главного тренера. Информация к размышлению: украинский специалист 19 сентября отказался от услуг Гара Гараева, а на следующий день лишил капитанской повязки его друга - Эмина Махмудова. В последних трех турах Махмудов на поле не выходил. Из-за травмы. Но главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш, отвечая на вопрос о вызове в национальную команду «травмированного» Махмудова, заявил, что у него нет информации о каких-либо проблемах со здоровьем у Эмина.

При Григорчуке Гараев покинул "Нефтчи", а Махмудов был лишен капитанской повязки

В проигранном матче с «Кяпязом» (3:4), который, видимо, переполнил чашу терпения руководства «Нефтчи», обращает на себя внимание крайне неудачная игра голкипера Рзы Джафарова. Если уж основной вратарь команды вдруг допускает такие ошибки в матче, в котором решается судьба главного тренера…

Кстати, о руководстве. Примерно в те же дни, когда были приняты решения относительно Гараева и Махмудова, о своем уходе из «Нефтчи» объявил шведский спортивный директор Йенс Андерссон. Он работал в клубе с октября прошлого года.

В июне «Нефтчи» пригласил на пост генерального исполнительного директора бывшего вице-президента стамбульского «Бешикташа» Дженка Сюмера. Вероятно, Андерссон и Сюмер разошлись во взглядах в вопросах управления клубом, что, возможно, и стало причиной ухода шведа.

Помимо турецкого специалиста, ключевые должности в «Нефтчи» занимают известный футбольный агент, советник по спортивным вопросам Кямиль Мамедов и директор по футбольным командам и операциям Заур Азизов, много лет проработавший в «Габале», в том числе и с Григорчуком. Есть еще наблюдательный совет, возглавляемый представителем SOCAR Хафизом Зейналовым.

Слева направо: Сюмер, Андерссон, Азизов, Григорчук. Андерссона и Григорчука уже нет в клубе

Понятно, что Григорчук далеко не первый тренер, которого постигла неудача в «Нефтчи». До него в последние годы с командой работали Миодраг Божович, Адриан Муту, Лауренциу Регекампф… Эти трое, конечно, не провалились так, как Григорчук, но и успехов с «Нефтчи» не снискали. Очевидно, что проблема клуба не только и не столько в тренерской позиции. «Нефтчи» вновь нужны кардинальные системные изменения. Может, хотя бы на этот раз они будут удачными?

…А пока клуб подыскивает нового главного тренера.

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