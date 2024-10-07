Товарищ Путин, вы большой ученый

Старый советский анекдот рассказывает о том, как студент медицинского института сдает экзамен, и ему нужно применить свои знания, чтобы по двум черепам рассказать о тех, кому они принадлежали: пол, возраст, перенесенные болезни. Экзаменаторы и так, и эдак, - студент потеет, краснеет, молчит. - Господи, молодой человек, чему мы вас все эти годы учили?! Студент обрадованно стучит себя ладонью по лбу: - Неужто Маркс с Энгельсом?! В те времена практически невозможно было издать ученый труд или написать статью в серьезный научный журнал, не сославшись на классиков самого передового учения и на советских вождей, это учение воплощавших. Отсюда и зачин знаменитой песни Юза Алешковского: «Товарищ Сталин, вы большой ученый!».

Нынче в России принято с пиететом относиться к великому прошлому, и соответствующие традиции возрождаются. Как выяснило издание «Верстка», согласно данным Российского индекса научного цитирования, лидером по цитированию в российских научных журналах, книгах, учебниках и монографиях является Владимир Путин: на его статьи и выступления ученые ссылались 16 278 раз. Президент РФ с большим отрывом опережает главу Конституционного суда Валерия Зорькина, которого упоминали всего 14 280 раз. В России Путин значится автором 579 научных работ, в таком качестве выдают его статьи и выступления цитирующие. Правда, международные научные базы данных Scopus и Web of Science такого ученого не знают. Зато международные индексы и рейтинги отметили заметное падение России в индексе журнала Nature, фиксирующем вклад ученых отдельных стран в ведущие научные исследования с тех пор, как самый цитируемый ученый РФ решил силой довести величие своего народа. В 2021 году Россия занимала 18-ю позицию в этом глобальном рейтинге. В 2023 году оказалась на 22-й.