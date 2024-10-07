Товарищ Путин, вы большой ученый
Старый советский анекдот рассказывает о том, как студент медицинского института сдает экзамен, и ему нужно применить свои знания, чтобы по двум черепам рассказать о тех, кому они принадлежали: пол, возраст, перенесенные болезни. Экзаменаторы и так, и эдак, - студент потеет, краснеет, молчит.
- Господи, молодой человек, чему мы вас все эти годы учили?!
Студент обрадованно стучит себя ладонью по лбу:
- Неужто Маркс с Энгельсом?!
В те времена практически невозможно было издать ученый труд или написать статью в серьезный научный журнал, не сославшись на классиков самого передового учения и на советских вождей, это учение воплощавших. Отсюда и зачин знаменитой песни Юза Алешковского: «Товарищ Сталин, вы большой ученый!».
Нынче в России принято с пиететом относиться к великому прошлому, и соответствующие традиции возрождаются. Как выяснило издание «Верстка», согласно данным Российского индекса научного цитирования, лидером по цитированию в российских научных журналах, книгах, учебниках и монографиях является Владимир Путин: на его статьи и выступления ученые ссылались 16 278 раз. Президент РФ с большим отрывом опережает главу Конституционного суда Валерия Зорькина, которого упоминали всего 14 280 раз.
В России Путин значится автором 579 научных работ, в таком качестве выдают его статьи и выступления цитирующие. Правда, международные научные базы данных Scopus и Web of Science такого ученого не знают.
Зато международные индексы и рейтинги отметили заметное падение России в индексе журнала Nature, фиксирующем вклад ученых отдельных стран в ведущие научные исследования с тех пор, как самый цитируемый ученый РФ решил силой довести величие своего народа. В 2021 году Россия занимала 18-ю позицию в этом глобальном рейтинге. В 2023 году оказалась на 22-й.
По отдельным научным отраслям все выглядит еще бледнее. Российские исследователи в области биологии на 34-й позиции в мире, химики на 19-й, физики на 18-й, медики – на 35-й, специалисты по науке о Земле и экологии – на 35-й. С учетом того, что научные работы готовятся порой не один год, перед нами преимущественно результаты исследований в довоенные годы, до массового отъезда ученых из России. Несложно себе представить дальнейшие перспективы науки в стране, отрезавшей себя от контактов с передовыми университетами и лабораториями мира, и, соответственно, ее глобальную конкурентоспособность.
Юз Алешковский завершает свою песню словами:
Живите тыщу лет, товарищ Сталин,
И пусть в тайге сгнивать придется мне,
Я верю, будет чугуна и стали
На душу населения вдвойне.
Так вот, и с чугуном, и со сталью в России со временем будет только хуже, не говоря о микрочипах, биотехнологиях и искусственном интеллекте. Обратно пропорционально цитированию национального лидера.