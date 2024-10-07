Гибель главы «Хезболлы» подтвердили

Ливанские спецслужбы подтвердили гибель нового главы «Хезболлы» Хашема Сафиеддина в результате израильского авиаудара.

«Имеется проверенная информация об убийстве Хашема Сафиеддина в результате нападения в четверг и пятницу вечером в пригороде Бейрута», - заявил источник в ливанских службах безопасности в разговоре с ливанской газетой «Аль-Шарк аль-Аусат».

Ранее арабские и израильские СМИ сообщали, что новый глава движения «Хезболла» Хашем Сафиеддин погиб в результате израильских ударов по Бейруту.