Синвар жив-здоров без всяких докторов

Глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар спустя несколько недель вышел на связь с посредниками, сообщает «12 канал» израильского телевидения.

23 сентября в израильских СМИ распространялись сообщения о возможной ликвидации или ранении Синвара во время одного из ударов армии Израиля по сектору Газа. Предположения были основаны на том, что в последнее время лидер организации не выходит на связь.

По предположениям посредников, лидер ХАМАС скрывается, окружив себя заложниками в качестве живого щита и надежды на то, что таким образом ему удастся избежать израильского авиаудара.