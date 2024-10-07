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Синвар жив-здоров без всяких докторов

21:59 1320

Глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар спустя несколько недель вышел на связь с посредниками, сообщает «12 канал» израильского телевидения.

23 сентября в израильских СМИ распространялись сообщения о возможной ликвидации или ранении Синвара во время одного из ударов армии Израиля по сектору Газа. Предположения были основаны на том, что в последнее время лидер организации не выходит на связь.

По предположениям посредников, лидер ХАМАС скрывается, окружив себя заложниками в качестве живого щита и надежды на то, что таким образом ему удастся избежать израильского авиаудара.

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