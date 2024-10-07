Премьер Словакии предложил обстрелять Бельгию

Во время выступления по случаю 80-летия Карпатско-Дуклянской операции Фицо заявил, что некоторые члены Европарламента "с легкостью весеннего ветерка" говорят о передаче Украине ракет, таким образом "поощряя войну продолжаться", пишет Hlavný Denník. Фицо заявил:

"Мне жаль, что в Европе появилась такая извращенная мода, когда вместо того, чтобы остановить грохот пушек, мы слышим бурные аплодисменты, громкие приветствия и часто значительные материальные решения, которые только поощряют войну продолжаться".

Кроме того, он предложил "ударить ракетой по какому-то фонтану", чтобы политики "поняли, о чем, собственно, идет речь".

"И вдруг мы слышим, как некоторые члены Европарламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, о ракетах большой дальности. Ну, образно говоря. Возможно, одна такая ракета могла бы разбить какой-то фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем, собственно, идет речь", - заявил политик.