Президент Армении выразил надежду на скорый мир
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Армения по-прежнему надеется, что мирное соглашение с Азербайджаном удастся подписать до проведения в ноябре 29-го Климатического саммита (COP-29) Организации Объединенных Наций (ООН) в Баку.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента Армении Ваагна Хачатуряна.
Хачатурян выразил надежду на то, что рано или поздно этот момент настанет.
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