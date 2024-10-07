США и Украина меняют цели войны

В США и в «коридорах Киева» меняют цели войны и склоняются к переговорам с Россией об остановке войны по линии фронта. Об этом в своей редакционной колонке пишет газета Financial Times, которая на днях уже сообщала о существовании таких планов (в Киеве эти разговоры опровергли).

«В Вашингтоне, некоторых западных столицах и коридорах Киева настроения меняются: от решимости, что война может закончиться только с изгнанием российской армии с территории Украины, к вынужденному признанию, что лучший шанс на будущее - это переговорное урегулирование, которое сохранит большую часть страны», - говорится в статье.

При этом издание пишет, что пока «Киев не получает достаточной поддержки, чтобы достичь даже этой уменьшенной цели». «Украина вступает в свою третью зиму войны, и настроение мрачнее, чем когда-либо. На востоке её войска теряют позиции перед неумолимым наступлением российских противников, хотя и ценой больших потерь для Москвы. С половиной разрушенной энергосистемы украинцам предстоит проводить часы в холодные месяцы без света и тепла», - описывает ситуацию FT.

Некоторые западные столицы, ранее настаивавшие на необходимости военного поражения России, «пересматривают свои цели» на фоне обострения на Ближнем Востоке. А «некоторые украинские чиновники в частных беседах выражают опасения, что им не хватает личного состава, огневой мощи и западной поддержки для возврата всех захваченных Россией территорий».

Поэтому «за закрытыми дверями ведутся разговоры о сделке, по которой Москва сохраняет фактический контроль над примерно одной пятой частью Украины, которую она оккупировала, хотя её суверенитет не признаётся, в то время как остальная часть страны получит возможность присоединиться к НАТО или будет обеспечена эквивалентными гарантиями безопасности. Под этим «зонтиком» Украина сможет восстановиться и интегрироваться в ЕС, подобно Западной Германии во времена холодной войны». В то же время газета пишет, что исходные предположения, на которых строится эта формула, несут в себе ряд проблем. Прием Украины в НАТО «потребует масштабного и дорогостоящего развёртывания сил со стороны США и их партнёров - и оставит их в ситуации, похожей на холодную войну».

«Второе предположение заключается в том, что президента России можно склонить к переговорам и принятию такого сценария. Но одной из заявленных целей президента России Владимира Путина было предотвращение вступления Украины в НАТО. Также сомнительно, что у него есть стимул соглашаться на переговоры по обмену земель на мир, пока он верит, что его войска могут расширить свои успехи», - говорится в статье.

При этом издание призывает президента США Джо Байдена и западных лидеров резко увеличить поддержку Украины, приняв план победы украинского лидера Владимира Зеленского. Констатируется, что украинский президент «уехал ни с чем» из США накануне.

Исходя из неизбежности переговоров, редакция FT призывает максимально усилить Украину - «чтобы укрепить позиции Киева перед возможным президентством Трампа или заложить фундамент, на котором Камала Харрис сможет строить свою политику, если она победит».