Премьер Грузии упомянул Азербайджан в списке приоритетов
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул важность дальнейшего углубления отношений с Азербайджаном.
С соответствующим заявлением грузинский премьер выступил, представляя предвыборную программу правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".
Он также назвал приоритетом "урегулирование конфликта" с Россией.
"Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с Россией также являются одним из важнейших приоритетов", - отметил Кобахидзе.
Говоря о внешнеполитических планах властей на ближайшие четыре года, Кобахидзе назвал "важнейшей национальной задачей" перезагрузку отношений с США и Евросоюзом. Также премьер указал в качестве приоритетных задач углубление отношений с НАТО и стратегического партнерства с Китаем. Он заявил и о важности дальнейшего углубления отношений с соседними Арменией и Турцией.