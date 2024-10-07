USD 1.7000
EUR 1.8646
RUB 0.0179
Подписаться на уведомления
Бейрут сотрясают взрывы: атакованы штаб разведки и склады с оружием «Хезболлы»
Новость дня
Бейрут сотрясают взрывы: атакованы штаб разведки и склады с оружием «Хезболлы»

Премьер Грузии упомянул Азербайджан в списке приоритетов

7 октября 2024, 23:31 1322

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул важность дальнейшего углубления отношений с Азербайджаном.

С соответствующим заявлением грузинский премьер выступил, представляя предвыборную программу правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Он также назвал приоритетом "урегулирование конфликта" с Россией.

"Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с Россией также являются одним из важнейших приоритетов", - отметил Кобахидзе.

Говоря о внешнеполитических планах властей на ближайшие четыре года, Кобахидзе назвал "важнейшей национальной задачей" перезагрузку отношений с США и Евросоюзом. Также премьер указал в качестве приоритетных задач углубление отношений с НАТО и стратегического партнерства с Китаем. Он заявил и о важности дальнейшего углубления отношений с соседними Арменией и Турцией.

США и Украина меняют цели войны
США и Украина меняют цели войны
7 октября 2024, 23:04 3171
Нефтебазу в Крыму так и не смогли потушить. Идет эвакуация
Нефтебазу в Крыму так и не смогли потушить. Идет эвакуация видео; обновлено 22:34
7 октября 2024, 22:34 6099
Премьер Словакии предложил обстрелять Бельгию
Премьер Словакии предложил обстрелять Бельгию
7 октября 2024, 22:20 3278
Ильхам Алиев в Москве
Ильхам Алиев в Москве фото
7 октября 2024, 16:55 9139
Трамп восстал против собственной партии
Трамп восстал против собственной партии наша корреспонденция; все еще актуально
7 октября 2024, 12:30 5144
Раздрай в «Нефтчи». Ушел и Григорчук
Раздрай в «Нефтчи». Ушел и Григорчук Кто виноват в провале?
7 октября 2024, 20:59 3283
Российские телеканалы обвалили украинские хакеры
Российские телеканалы обвалили украинские хакеры обновлено 18:49
7 октября 2024, 18:49 9793
Алиев назначил командующего ВВС
Алиев назначил командующего ВВС
7 октября 2024, 18:30 7603
В Узбекистане призывают объявить Марию Захарову персоной нон грата
В Узбекистане призывают объявить Марию Захарову персоной нон грата
7 октября 2024, 15:59 8116
Война Китая с Западом разрастается: Евросоюз безнадежно отстает
Война Китая с Западом разрастается: Евросоюз безнадежно отстает наша аналитика; все еще актуально
7 октября 2024, 11:23 3919
Теперь «Война возрождения»: Нетаньяху назвал цели Израиля
Теперь «Война возрождения»: Нетаньяху назвал цели Израиля
7 октября 2024, 17:42 4101

ЭТО ВАЖНО

США и Украина меняют цели войны
США и Украина меняют цели войны
7 октября 2024, 23:04 3171
Нефтебазу в Крыму так и не смогли потушить. Идет эвакуация
Нефтебазу в Крыму так и не смогли потушить. Идет эвакуация видео; обновлено 22:34
7 октября 2024, 22:34 6099
Премьер Словакии предложил обстрелять Бельгию
Премьер Словакии предложил обстрелять Бельгию
7 октября 2024, 22:20 3278
Ильхам Алиев в Москве
Ильхам Алиев в Москве фото
7 октября 2024, 16:55 9139
Трамп восстал против собственной партии
Трамп восстал против собственной партии наша корреспонденция; все еще актуально
7 октября 2024, 12:30 5144
Раздрай в «Нефтчи». Ушел и Григорчук
Раздрай в «Нефтчи». Ушел и Григорчук Кто виноват в провале?
7 октября 2024, 20:59 3283
Российские телеканалы обвалили украинские хакеры
Российские телеканалы обвалили украинские хакеры обновлено 18:49
7 октября 2024, 18:49 9793
Алиев назначил командующего ВВС
Алиев назначил командующего ВВС
7 октября 2024, 18:30 7603
В Узбекистане призывают объявить Марию Захарову персоной нон грата
В Узбекистане призывают объявить Марию Захарову персоной нон грата
7 октября 2024, 15:59 8116
Война Китая с Западом разрастается: Евросоюз безнадежно отстает
Война Китая с Западом разрастается: Евросоюз безнадежно отстает наша аналитика; все еще актуально
7 октября 2024, 11:23 3919
Теперь «Война возрождения»: Нетаньяху назвал цели Израиля
Теперь «Война возрождения»: Нетаньяху назвал цели Израиля
7 октября 2024, 17:42 4101
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться