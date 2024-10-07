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Россия разбомбила гражданское судно: Есть жертвы

7 октября 2024, 23:48 1718

Российские войска ударили по Одессе баллистическими ракетами, попав в гражданское судно под флагом Палау. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В результате атаки на портовую инфраструктуру погиб 60-летний украинец, который работал в частной компании, обрабатывающей грузы.

Также пострадали пятеро иностранцев. Четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один - легкой. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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