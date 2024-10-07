Россия разбомбила гражданское судно: Есть жертвы

Российские войска ударили по Одессе баллистическими ракетами, попав в гражданское судно под флагом Палау. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В результате атаки на портовую инфраструктуру погиб 60-летний украинец, который работал в частной компании, обрабатывающей грузы.

Также пострадали пятеро иностранцев. Четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один - легкой. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.