Россия захватывает Торецк по частям

Российские войска зашли на восточную окраину Торецка, сообщила пресс-секретарь ОТУ «Луганск» Анастасия Бобовникова. По ее словам, бои ведутся за каждый подъезд.

«Ситуация постоянно меняется: то мы отбиваем у них огневые пункты, то они где-то уничтожают наши. Но мы постоянно восстанавливаем позиции и пытаемся возвращать то, что захватили оккупанты, не даем им продвинуться», – добавила Бобовникова.

В то же время, согласно карте Deep State, россияне находятся уже в центре Торецка и захватили треть города.