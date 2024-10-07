Россия захватывает Торецк по частям
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Российские войска зашли на восточную окраину Торецка, сообщила пресс-секретарь ОТУ «Луганск» Анастасия Бобовникова. По ее словам, бои ведутся за каждый подъезд.
«Ситуация постоянно меняется: то мы отбиваем у них огневые пункты, то они где-то уничтожают наши. Но мы постоянно восстанавливаем позиции и пытаемся возвращать то, что захватили оккупанты, не даем им продвинуться», – добавила Бобовникова.
В то же время, согласно карте Deep State, россияне находятся уже в центре Торецка и захватили треть города.
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