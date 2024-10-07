Путин впервые встретится с Пезешкианом в Ашхабаде

Президент России Владимир Путин совершит визит в столицу Туркмении Ашхабад, где 11 октября примет участие в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

«Этот форум посвящен 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги», — уточнил он. По словам Ушакова, в списке приглашенных будут главы многих соседних стран, включая президентов Казахстана, Киргизии, Монголии и других.

Ожидается, что Путин проведет двусторонние встречи, в том числе с главой Ирана Масудом Пезешкианом. «Эта встреча имеет большое значение как для обсуждения двусторонних вопросов, так и для обсуждения резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке», — сказал Ушаков. Это будет их первая встреча после того, как Пезешкиан занял пост главы государства в июне.