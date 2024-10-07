Эрдоган в очередной раз сравнил Нетаньяху с Гитлером
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером и выразил уверенность, что «мир сможет остановить его».
«Так же, как Гитлер однажды был остановлен общими усилиями человечества, и Нетаньяху с его убийствами будет остановлен. Израиль рано или поздно поплатится за геноцид, который он творит уже год. Еще живые 365 дней назад 50 тыс. наших братьев и сестер, большинство из которых дети и женщины, зверски убиты. Больницы, места отправления культа различных верований, школы в Газе разрушены. Среди нас больше нет многих журналистов, представителей общественных организаций, послов мира», - написал Эрдоган в соцсети Х.