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Бейрут сотрясают взрывы: атакованы штаб разведки и склады с оружием «Хезболлы»
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Израиль готовит не имеющее аналогов нападение

обновлено 01:58
01:58 1766

В Иране ожидается нападение, «которого еще не было на Ближнем Востоке». Об этом заявил генерал-майор запаса Армии обороны Израиля, глава Управления разведки Генштаба с января 2006 по ноябрь 2010 года Амос Ядлин.

*** 01:29

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла 5 и 6 октября встретился с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом и начальником Генштаба израильской армии Герци Халеви. Обсуждены, как сообщается, продолжающиеся угрозы региону, поддерживаемые Ираном, и усилия по стабилизации региона, обеспечение безопасности Израиля.

«У нас есть информация, что ответ Израиля на ракетную атаку Ирана вот-вот произойдет. Пентагон проинформировал Израиль о своей оценке возможности нападения на ядерные объекты Ирана», - заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

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