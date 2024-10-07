Армения закупает новые танки… и втягивает регион в войну

Стало известно об еще одной попытке Армении создать военный баланс с Азербайджаном, затягивая мирные переговоры. Как сообщает южнокорейское издание Chosun Biz, Ереван хочет приобрести в Сеуле основные боевые танки K2 Black Panther. Этот вопрос обсуждался во время визита министра обороны Сурена Папикяна в Сеул в сентябре. Издание пишет, что во время визита министр обороны Армении принял участие в высоком уровне консультаций, организованных министерством национальной обороны и министерством иностранных дел Южной Кореи 9 и 10 сентября, касающихся применения искусственного интеллекта в военных целях. Армянские военные порталы сообщили, что Папикян также использовал эту поездку для налаживания сотрудничества по приобретению оружия. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян также находился с визитом в Южной Корее 6 сентября для ведения переговоров по закупке вооружений.

Позже, из статьи, опубликованной Chosun Biz 4 октября, стало известно, что в ходе визита проводились переговоры о приобретении танков K2 Black Panther, производимых южнокорейской компанией Hyundai Rotem. Издание Army Recognition, специализирующееся на глобальных военных новостях, сообщает, что в настоящее время основные боевые танки K2, производимые южнокорейской армией, оснащены полунаправленной пневматической подвеской и передовыми технологиями. Эти танки очень подходят для ведения боевых операций в высокогорных районах. Как отмечает военный аналитический ресурс, в Армении, где почти 86 процентов территории занимают горы, данные боевые машины могут обеспечить значительное стратегическое преимущество за счет повышения мобильности и точности войск в бою. Кроме того, танк оснащен датчиком, который автоматически регулирует подвеску в зависимости от рельефа местности, что еще больше повышает точность и комфорт экипажа. Напомним, что до 44-дневной войны бронетанковый парк армянской армии состоял из моделей Т-55 и Т-72A/B советского производства, впоследствии модернизированных в России. Во время 44-дневной войны армянская армия потеряла сотни танков во время боев в Нагорном Карабахе. Как обстоят дела сейчас, неизвестно: однако можно с точностью утверждать, что боеспособных танков в ВС Армении крайне мало. В этом контексте приобретение K2 из Южной Кореи может дать Еревану возможность восстановить военный баланс в области бронетанковых сил.

В Европе танки модели K2 уже развернуты в Польше, где Hyundai Rotem стал стратегическим партнером в области оборонной промышленности. Сообщается, что в августе 2022 года Варшава подписала контракт на поставку 180 танков K2, из которых 46 уже были поставлены в этом году: новое соглашение о поставке дополнительных 180 единиц находится в стадии обсуждения. Сообщается также, что Румыния рассматривает возможность приобретения танка в рамках программы модернизации армии. Для активной обороны K2 оснащен радарами и лазерными приемниками предупреждения, которые обнаруживают такие угрозы, как противотанковые управляемые ракеты. При обнаружении он может выпускать многоспектральные дымовые гранаты, которые скрывают его позицию от вражеских систем наведения. В рамках Программы улучшения продукции K2 (PIP) запланированы будущие обновления, включая систему активной защиты Hard-Kill, способную перехватывать входящие снаряды до попадания. Армения продолжает стремительно вооружаться и ведет переговоры о покупке наступательных вооружений, включая современные боевые танки производства Южной Кореи, что увеличивает риск новой эскалации в регионе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно снова предупредил Армению, заявив, что Ереван вовлекается в «опасные игры», и намекнул, что Азербайджан без колебаний может предпринять превентивные шаги.