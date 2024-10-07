Армения закупает новые танки… и втягивает регион в войну
Стало известно об еще одной попытке Армении создать военный баланс с Азербайджаном, затягивая мирные переговоры. Как сообщает южнокорейское издание Chosun Biz, Ереван хочет приобрести в Сеуле основные боевые танки K2 Black Panther. Этот вопрос обсуждался во время визита министра обороны Сурена Папикяна в Сеул в сентябре.
Издание пишет, что во время визита министр обороны Армении принял участие в высоком уровне консультаций, организованных министерством национальной обороны и министерством иностранных дел Южной Кореи 9 и 10 сентября, касающихся применения искусственного интеллекта в военных целях.
Армянские военные порталы сообщили, что Папикян также использовал эту поездку для налаживания сотрудничества по приобретению оружия. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян также находился с визитом в Южной Корее 6 сентября для ведения переговоров по закупке вооружений.
Позже, из статьи, опубликованной Chosun Biz 4 октября, стало известно, что в ходе визита проводились переговоры о приобретении танков K2 Black Panther, производимых южнокорейской компанией Hyundai Rotem.
Издание Army Recognition, специализирующееся на глобальных военных новостях, сообщает, что в настоящее время основные боевые танки K2, производимые южнокорейской армией, оснащены полунаправленной пневматической подвеской и передовыми технологиями. Эти танки очень подходят для ведения боевых операций в высокогорных районах.
Как отмечает военный аналитический ресурс, в Армении, где почти 86 процентов территории занимают горы, данные боевые машины могут обеспечить значительное стратегическое преимущество за счет повышения мобильности и точности войск в бою. Кроме того, танк оснащен датчиком, который автоматически регулирует подвеску в зависимости от рельефа местности, что еще больше повышает точность и комфорт экипажа.
Напомним, что до 44-дневной войны бронетанковый парк армянской армии состоял из моделей Т-55 и Т-72A/B советского производства, впоследствии модернизированных в России. Во время 44-дневной войны армянская армия потеряла сотни танков во время боев в Нагорном Карабахе. Как обстоят дела сейчас, неизвестно: однако можно с точностью утверждать, что боеспособных танков в ВС Армении крайне мало. В этом контексте приобретение K2 из Южной Кореи может дать Еревану возможность восстановить военный баланс в области бронетанковых сил.
В Европе танки модели K2 уже развернуты в Польше, где Hyundai Rotem стал стратегическим партнером в области оборонной промышленности. Сообщается, что в августе 2022 года Варшава подписала контракт на поставку 180 танков K2, из которых 46 уже были поставлены в этом году: новое соглашение о поставке дополнительных 180 единиц находится в стадии обсуждения.
Сообщается также, что Румыния рассматривает возможность приобретения танка в рамках программы модернизации армии.
Для активной обороны K2 оснащен радарами и лазерными приемниками предупреждения, которые обнаруживают такие угрозы, как противотанковые управляемые ракеты. При обнаружении он может выпускать многоспектральные дымовые гранаты, которые скрывают его позицию от вражеских систем наведения. В рамках Программы улучшения продукции K2 (PIP) запланированы будущие обновления, включая систему активной защиты Hard-Kill, способную перехватывать входящие снаряды до попадания.
Армения продолжает стремительно вооружаться и ведет переговоры о покупке наступательных вооружений, включая современные боевые танки производства Южной Кореи, что увеличивает риск новой эскалации в регионе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно снова предупредил Армению, заявив, что Ереван вовлекается в «опасные игры», и намекнул, что Азербайджан без колебаний может предпринять превентивные шаги.
Согласно данным Military Balance 2024, Армения значительно увеличила свой оборонный бюджет, выделив 1,28 миллиарда долларов США на 2023 год, что на 46 процентов больше, чем в предыдущем году. Ожидается, что этот бюджет достигнет примерно 1,4 миллиарда долларов США в 2024 году.
Известно, что Армения уже подписала несколько крупных контрактов с Индией, включая покупку 90 буксируемых гаубиц ATAGS калибра 155 миллиметров, нераскрытого количества реактивных систем залпового огня Pinaka и систем ПВО Akash.
Также сообщается, что Ереван ведет переговоры с Дели о приобретении оперативно-тактических ракет «Pralay» и гиперзвуковых ракет «BrahMos». Недавно стало известно, что Армения обсуждает с Индией возможность усиления своих военно-воздушных сил при поддержке Дели и модернизации четырех истребителей Су-30СМ, приобретенных у России. В будущем Армения может также рассмотреть покупку версии данного истребителя, производимого в Индии.
К тому же, Армения переходит на западные оборонные стандарты, включая артиллерию стандарта НАТО, принимает западные методы военной подготовки и внедряет передовые структуры командования и управления. В рамках этого перехода министр обороны Сурен Папикян посетил Парижский авиасалон в июне 2023 года, что продемонстрировало растущий интерес Армении к закупкам оборонного оборудования на Западе. Франция, в частности, выразила готовность поставлять современне вооружение Армении.