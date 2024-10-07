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Евросоюз умирает

новый поворот
Мамед Эфендиев, отдел экономики
06:02 3354

Евросоюз, который еще недавно называли витриной преимуществ западного образа жизни, стал сегодня темой многочисленных политических заявлений и экономических выкладок, предсказывающих ему скорый крах. И если с политическими декларациями таких прогнозов еще можно поспорить, то против статистики и выверенных экономических выкладок видных представителей самого ЕС возразить по существу нечего.

Свои опасения относительно политики ЕС высказал накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по словам которого брюссельские бюрократы разрушают европейскую экономику.

«ЕС был создан для процветания, но рядовым европейцам становится все труднее содержать свои семьи, а европейским компаниям - оставаться на плаву, - отметил Орбан. - Левые в Европе все испортили, а бюрократы в Брюсселе служат не потребностям простых европейцев, а своим собственным интересам. Если так будет продолжаться, будет разрушен ЕС, будет разрушено будущее Европы».

Какие бы ярлыки ни навешивали на Виктора Орбана, но его слова о том, что в начале десятилетия Венгрия видела в ЕС залог своего благополучия, но в итоге стала свидетельницей безнадежного отставания Евросоюза от экономик США и КНР, сегодня повторяют многие

Отметив, что во многом ухудшение экономической ситуации в Европе, наметившееся за последние десять лет, связано с нелегальной миграцией, венгерский премьер назвал экономические перспективы ЕС «сомнительными»…

В частности, Орбан заявил, что Азия ра   звивается намного быстрее, все больше европейских государств предпочитают сотрудничать со странами азиатского континента, и этот факт, вызывает разочарование в руководстве ЕС. Венгерский премьер-министр также предсказал, что к концу нынешнего десятилетия десятку ведущих экономик мира покинут Великобритания, Италия и Франция, а рейтинг Германии будет значительно снижен.

Напомним, что Виктор Орбан известен, как ярый критик руководства Евросоюза, где его чуть ли не в глаза называют «троянским конем» президента Путина, стремящегося развалить ЕС изнутри.

Однако ранее с еще более мрачными прогнозами относительно дальнейшей судьбы ЕС выступал и президент Франции Эммануэль Макрон, которого в симпатиях к Кремлю уж точно не заподозришь. Так вот, по мнению Макрона, Евросоюз «может умереть», если ему не удастся стать более конкурентным в сравнении с США и Китаем.

К концу нынешнего десятилетия десятку ведущих экономик мира покинут Великобритания, Италия и Франция, а рейтинг Германии будет значительно снижен

В частности, по словам президента Франции, Брюссель недостаточно настойчив в отстаивании справедливых правил глобальной торговли, а также слишком увлекся регулятивными мерами и мало инвестирует, что позволило Вашингтону и Пекину опередить Евросоюз и по темпам экономического роста, и по инвестициям.

«ЕС может умереть, и все мы стоим на пороге очень важного момента, - заявил, в частности, президент Франции. - Наша прежняя модель закончилась - мы чрезмерно регулируем и мало инвестируем. В ближайшие два-три года, если мы будем придерживаться нашей классической повестки дня, мы выйдем с рынка».

Макрон также призвал страны-члены ЕС способствовать созданию трансграничных компаний, способных конкурировать с американскими.

Впрочем, международные наблюдатели и эксперты скептически оценили громкие заявления одного из европейских лидеров, который, столкнувшись в своей стране с внутренним финансовым давлением, одобрил временный налог на крупнейшие компании. И это во Франции, где налоги и так высоки!

Соглашаясь с президентом Франции в том, что темпы экономического развития Европы отстают от США в два раза, эксперты подвергли критике предложение Макрона отказаться от развития технологий в пользу… ускорения декарбонизации экономики и развития сельского хозяйства, которые он считает выходом из положения.

Макрона в симпатиях к Кремлю не заподозришь

В то время, как Пекка Лундмарк, президент и гендиректор финской компании Nokia, производящей телекоммуникационное оборудование, считает, что именно технологическое отставание от США и Китая усложняет достижение Евросоюзом стратегической автономии. При этом Лундмарк подчеркивает, что ЕС отстает в сфере ключевых технологий, что ставит под угрозу вероятность достижения климатических, технологических и оборонных целей европейского сообщества.

В отличие от Макрона, глава Nokia призывает Европу развивать технологии в сфере искусственного интеллекта и облачных сервисов, стимулировать инвестиции в научные исследования и новые разработки, а также создавать более благоприятные условия для ведения бизнеса.

Недоверие к европейскому руководству выразили и компании в сфере обороны, направившие в Еврокомиссию письмо, в котором потребовали от руководства ЕС усиления финансирования многолетних проектов, а также гарантий сбыта их продукции.

Словом, какие бы ярлыки ни навешивали на Виктора Орбана, но его слова о том, что в начале десятилетия Венгрия видела в ЕС залог своего благополучия, но в итоге стала свидетельницей безнадежного отставания Евросоюза от экономик США и КНР, сегодня повторяют многие.

По мнению ведущих экономистов, потеря конкурентоспособности Европейского Союза – это усиливающаяся тенденция, ставшей следствием ошибочных решений Брюсселя, идущих вразрез с реалиями мировой экономики.

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