Евросоюз умирает

Евросоюз, который еще недавно называли витриной преимуществ западного образа жизни, стал сегодня темой многочисленных политических заявлений и экономических выкладок, предсказывающих ему скорый крах. И если с политическими декларациями таких прогнозов еще можно поспорить, то против статистики и выверенных экономических выкладок видных представителей самого ЕС возразить по существу нечего. Свои опасения относительно политики ЕС высказал накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по словам которого брюссельские бюрократы разрушают европейскую экономику. «ЕС был создан для процветания, но рядовым европейцам становится все труднее содержать свои семьи, а европейским компаниям - оставаться на плаву, - отметил Орбан. - Левые в Европе все испортили, а бюрократы в Брюсселе служат не потребностям простых европейцев, а своим собственным интересам. Если так будет продолжаться, будет разрушен ЕС, будет разрушено будущее Европы».

Отметив, что во многом ухудшение экономической ситуации в Европе, наметившееся за последние десять лет, связано с нелегальной миграцией, венгерский премьер назвал экономические перспективы ЕС «сомнительными»… В частности, Орбан заявил, что Азия ра звивается намного быстрее, все больше европейских государств предпочитают сотрудничать со странами азиатского континента, и этот факт, вызывает разочарование в руководстве ЕС. Венгерский премьер-министр также предсказал, что к концу нынешнего десятилетия десятку ведущих экономик мира покинут Великобритания, Италия и Франция, а рейтинг Германии будет значительно снижен. Напомним, что Виктор Орбан известен, как ярый критик руководства Евросоюза, где его чуть ли не в глаза называют «троянским конем» президента Путина, стремящегося развалить ЕС изнутри. Однако ранее с еще более мрачными прогнозами относительно дальнейшей судьбы ЕС выступал и президент Франции Эммануэль Макрон, которого в симпатиях к Кремлю уж точно не заподозришь. Так вот, по мнению Макрона, Евросоюз «может умереть», если ему не удастся стать более конкурентным в сравнении с США и Китаем.

В частности, по словам президента Франции, Брюссель недостаточно настойчив в отстаивании справедливых правил глобальной торговли, а также слишком увлекся регулятивными мерами и мало инвестирует, что позволило Вашингтону и Пекину опередить Евросоюз и по темпам экономического роста, и по инвестициям. «ЕС может умереть, и все мы стоим на пороге очень важного момента, - заявил, в частности, президент Франции. - Наша прежняя модель закончилась - мы чрезмерно регулируем и мало инвестируем. В ближайшие два-три года, если мы будем придерживаться нашей классической повестки дня, мы выйдем с рынка». Макрон также призвал страны-члены ЕС способствовать созданию трансграничных компаний, способных конкурировать с американскими. Впрочем, международные наблюдатели и эксперты скептически оценили громкие заявления одного из европейских лидеров, который, столкнувшись в своей стране с внутренним финансовым давлением, одобрил временный налог на крупнейшие компании. И это во Франции, где налоги и так высоки! Соглашаясь с президентом Франции в том, что темпы экономического развития Европы отстают от США в два раза, эксперты подвергли критике предложение Макрона отказаться от развития технологий в пользу… ускорения декарбонизации экономики и развития сельского хозяйства, которые он считает выходом из положения.