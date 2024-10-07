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Али Асадов поехал в Минск за экономикой

статья концептуальная
Александр Караваев, Ильгар Гусейнов
06:56 1230

На прошлой неделе прибывшая в Беларусь правительственная делегация Азербайджана во главе с премьер-министром Али Асадовым, дала старт нескольким торгово-промышленным проектам, направленным на создание поля интеграционного сближения Минска и Баку в пространстве взаимодействия СНГ и ЕАЭС.

В Минске был подписан ряд документов, расширяющих азербайджано-белорусское сотрудничество в торговой, инвестиционной и аграрно-промышленной сферах.

Напомним, что весной этого года, в ходе государственного визита в Азербайджан президента Беларуси Александра Лукашенко, была расширена двусторонняя договорно-правовая база, а также заключены внешнеторговые контракты на десятки миллионов долларов.

Кооперационное взаимодействие Баку и Минска способно усилить их конкурентные преимущества, обеспечить развитие новых импортозамещающих производств и создать условия для внешнеэкономической координации на рынках третьих стран

Следует отметить, что в системе отношений стран ЕАЭС с партнёрами из СНГ торгово-экономическое взаимодействие Минска и Баку представляет собой отдельный кейс. На данный момент СНГ в экономическом плане – это, помимо Азербайджана, прежде всего, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и с определенной натяжкой Грузия, сохраняющая с группой СНГ ряд экономических режимов.

Что же касается Молдовы, то она объявила о планах денонсации до конца 2024 года 119 из 282 соглашений, заключенных в рамках СНГ.

Если же взять пару Минск—Баку (региональный экономический сегмент МТК «Север-Юг»), то её можно рассмотреть с точки зрения модели взаимного стимулирования модернизации промышленности и развития потенциально конкурентоспособных производств.

Поле развития региональной связки Азербайджана и Беларуси позволяет:

- наращивать общие преимущества двух стран в ряде товарных сегментов.

Обе страны, если суммировать их потенциал, либо занимают лидерские позиции, либо, как минимум, имеют хорошие показатели в нефтяной и газовой промышленности, в производстве ряда продуктов питания, сельскохозяйственной и автогрузовой техники, деревообрабатывающей промышленности (включая производство мебели), в производстве стройматериалов и компонентов технического оборудования (трансформаторы), а также в производстве аграрной продукции (молочной, фруктовой и овощной);

- компенсировать отставание или изъяны, являющиеся системными недостатками.

Между двумя странами действует дорожная карта по развитию сельхозпроизводства в Азербайджане. В развитие данной темы, в Минске был подписан ряд соглашений по проектам сельскохозяйственного производства в Агдамском районе и проектированию агрогородка в селе Гызыл Кенгерли Агдамского района

В частности, в аграрной сфере, деятельность белорусских аграриев во многом обусловлена неблагоприятными условиями естественного характера (климат, удаленность от внешних рынков сбыта за пределами ЕАЭС). Естественные ограничения Азербайджана – это малоразвитые промышленные секторы, развивающиеся внутри промзон, и отсутствие собственного машиностроения. Таким образом, Баку и Минск находятся на взаимодополняемых позициях - системные и климатические недостатки Беларуси компенсируются преимуществами Азербайджана и наоборот, "слабые" машиностроительные отрасли Азербайджана могут опираться на белорусский потенциал. Лучше всего это заметно по текущей номенклатуре взаимной торговли, в которой наблюдается рост экспорта в Азербайджан белорусской молочной, а также мясо- и рыбопродукции. В свою очередь, выросли поставки в Беларусь азербайджанских томатов, дынь, арбузов, фруктов, орехов и свежего картофеля.

- возможности встраиваться отдельным блоком в торгово-промышленное взаимодействие с Азией для преодоления региональных ограничений постсоветского экономического пространства.

В качестве примера, можно посмотреть на роль китайских промышленных проектов в Беларуси (индустриальный парк и СЭЗ "Великий Камень").

Разворот СНГ/ЕАЭС на Азию предполагает, что экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона и даже Латинской Америки могут по нарастающей становиться покупателями товаров и сырья в СНГ/ЕАЭС, то есть, создавать поле притяжения. Это не означает отказ от европейских рынков. Однако экономики со стареющим населением и искусственно поддерживаемым высоким уровнем потребления не способны конкурировать (по крайней мере, на рынках спроса сырья и компонентов) с производителями из индустриальных стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Следовательно, сохраняя в Европе позиции на рынках сырья (природный газ и удобрения), Баку и Минск могут начинать координацию по расширению своих позиций в азиатских экономиках;

- усилить рублевую зону.

Россия по-прежнему является ключевым и ведущим партнёром для Минска и Баку, продолжая формировать направления основных экспортных потоков продукции промышленной переработки. В совокупности все это усиливает, по сути, евразийское экономическое пространство.

Выросли поставки в Беларусь азербайджанских томатов, дынь, арбузов, фруктов, орехов и свежего картофеля

Экономический регион «Север-Юг»

Взаимодействие Азербайджана и Беларуси также можно рассмотреть в рамках сценария развития трансрегиональной интеграции. Для этого нужно рассматривать МТК «Север-Юг» не только как сеть магистральных коммуникаций, но и как проект взаимодействия большого экономического региона от Балтии, через Каспий до Персидского залива. Транспортная связность в этом сценарии выступает, как условие развития промышленных проектов вдоль линий автодорог и железнодорожных магистралей.

Собственно, часть данного сценария уже реализуется. В 2023 году Белорусская железная дорога (БЖД) в 1,8 раза увеличила по сравнению с предыдущим годом контейнерные перевозки грузов в Азербайджан. За пять месяцев 2024 года уже погружено более 270 тысяч тонн. Наиболее привлекательным для грузоотправителей из Беларуси в Иран является маршрут через пограничный переход Астара на азербайджано-иранской границе, где за пять месяцев 2024 года объем перевозок из Беларуси составил порядка 34 тысяч тонн, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В рамках развития МТК «Север-Юг» БЖД совместно с РЖД и азербайджанской ADY созданы условия по организации контейнерного сервиса по маршруту Беларусь - Россия - Азербайджан. Этот сервис позволяет в кратчайшие сроки (7 суток) обеспечить доставку белорусской продукции железнодорожным транспортом в Азербайджан.

В свою очередь, для Минска и Баку "точкой входа" в промышленный сценарий взаимодействия экономической зоны "Север-Юг" являются несколько связанных направлений взаимодействия:

- агропромышленные проекты в новых экономических районах Азербайджана.

Между двумя странами действует дорожная карта по развитию сельхозпроизводства в Азербайджане. В развитие данной темы, в Минске был подписан ряд соглашений по проектам сельскохозяйственного производства в Агдамском районе и проектированию агрогородка в селе Гызыл Кенгерли Агдамского района.

Около 80 процентов тракторов, собранных в Азербайджане, белорусской разработки

В данном случае белорусские строители могут опереться на развивающийся рынок азербайджанских стройматериалов. В частности, в январе-августе текущего года в Азербайджане было произведено 23,9 тысяч кубометров сборных железобетонных конструкций (рост на 27,8 процент по сравнению с предыдущим годом), а производство цементного и бетонного кирпича увеличилось по итогам 8 месяцев этого года на 73,3 процента, превысив 103,1 тысячи тонн;

- кооперация в сфере производства на территории Гянджинского автомобильного завода.

Как известно, Гянджинское предприятие выпускает широкую линейку новых машин. Отметим, что около 80 процентов тракторов, собранных в Азербайджане, белорусской разработки. К этому в текущем году добавятся новые проекты кооперации в сборке аварийно-спасательной и пожарной техники, а также коммунальных машин для уборки и перевозки мусора;

- сборка оборудования и сервисы обслуживания техники совместного производства.

В Минске были достигнуты договоренности по организации производства лифтового оборудования. Предприятие в данной отрасли может стать важнейшим проектом импортозамещения, причем не только для Азербайджана. Существует серьезный запрос на рынках СНГ и, в частности, на российском, учитывая высокие темпы строительства и необходимость замены лифтового оборудования в старом жилом фонде.

В системе отношений стран ЕАЭС с партнёрами из СНГ торгово-экономическое взаимодействие Минска и Баку представляет собой отдельный кейс

- координация в сфере услуг здравоохранения.

Это одна из новых сфер для Баку и Минска, и одна из важнейших в качественном изменении социально-экономической среды по всему региону коммуникаций "Север-Юг".

В ходе визита в Минск азербайджанской делегацией была подписана "Программа сотрудничества («Дорожная карта») на 2024–2025 годы" в системе здравоохранения, в которой определены такие направления сотрудничества, как академический и научный обмен, подготовка медицинских кадров, фармацевтическая промышленность и цифровизация систем здравоохранения.

Документом также предусмотрен обмен опытом и повышение квалификации специалистов и врачей, работающих в онкологии, трансплантологии, кардиологии, нейрохирургии и других сферах медицины, а также обмен информацией о направлениях сотрудничества с научно-исследовательскими институтами и центрами.

Таким образом, кооперационное взаимодействие Баку и Минска способно усилить их конкурентные преимущества, обеспечить развитие новых импортозамещающих производств и создать условия для внешнеэкономической координации на рынках третьих стран.

Помимо чисто экономических эффектов, такая координация станет дополнительным фактором сохранения контроля над соответствующими активами в руках национальных компаний внутри пространства СНГ/ЕАЭС без подключения к внешним центрам экономической силы.

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