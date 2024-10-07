Али Асадов поехал в Минск за экономикой

На прошлой неделе прибывшая в Беларусь правительственная делегация Азербайджана во главе с премьер-министром Али Асадовым, дала старт нескольким торгово-промышленным проектам, направленным на создание поля интеграционного сближения Минска и Баку в пространстве взаимодействия СНГ и ЕАЭС. В Минске был подписан ряд документов, расширяющих азербайджано-белорусское сотрудничество в торговой, инвестиционной и аграрно-промышленной сферах. Напомним, что весной этого года, в ходе государственного визита в Азербайджан президента Беларуси Александра Лукашенко, была расширена двусторонняя договорно-правовая база, а также заключены внешнеторговые контракты на десятки миллионов долларов.

Следует отметить, что в системе отношений стран ЕАЭС с партнёрами из СНГ торгово-экономическое взаимодействие Минска и Баку представляет собой отдельный кейс. На данный момент СНГ в экономическом плане – это, помимо Азербайджана, прежде всего, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и с определенной натяжкой Грузия, сохраняющая с группой СНГ ряд экономических режимов. Что же касается Молдовы, то она объявила о планах денонсации до конца 2024 года 119 из 282 соглашений, заключенных в рамках СНГ. Если же взять пару Минск—Баку (региональный экономический сегмент МТК «Север-Юг»), то её можно рассмотреть с точки зрения модели взаимного стимулирования модернизации промышленности и развития потенциально конкурентоспособных производств. Поле развития региональной связки Азербайджана и Беларуси позволяет: - наращивать общие преимущества двух стран в ряде товарных сегментов. Обе страны, если суммировать их потенциал, либо занимают лидерские позиции, либо, как минимум, имеют хорошие показатели в нефтяной и газовой промышленности, в производстве ряда продуктов питания, сельскохозяйственной и автогрузовой техники, деревообрабатывающей промышленности (включая производство мебели), в производстве стройматериалов и компонентов технического оборудования (трансформаторы), а также в производстве аграрной продукции (молочной, фруктовой и овощной); - компенсировать отставание или изъяны, являющиеся системными недостатками.

В частности, в аграрной сфере, деятельность белорусских аграриев во многом обусловлена неблагоприятными условиями естественного характера (климат, удаленность от внешних рынков сбыта за пределами ЕАЭС). Естественные ограничения Азербайджана – это малоразвитые промышленные секторы, развивающиеся внутри промзон, и отсутствие собственного машиностроения. Таким образом, Баку и Минск находятся на взаимодополняемых позициях - системные и климатические недостатки Беларуси компенсируются преимуществами Азербайджана и наоборот, "слабые" машиностроительные отрасли Азербайджана могут опираться на белорусский потенциал. Лучше всего это заметно по текущей номенклатуре взаимной торговли, в которой наблюдается рост экспорта в Азербайджан белорусской молочной, а также мясо- и рыбопродукции. В свою очередь, выросли поставки в Беларусь азербайджанских томатов, дынь, арбузов, фруктов, орехов и свежего картофеля. - возможности встраиваться отдельным блоком в торгово-промышленное взаимодействие с Азией для преодоления региональных ограничений постсоветского экономического пространства. В качестве примера, можно посмотреть на роль китайских промышленных проектов в Беларуси (индустриальный парк и СЭЗ "Великий Камень"). Разворот СНГ/ЕАЭС на Азию предполагает, что экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона и даже Латинской Америки могут по нарастающей становиться покупателями товаров и сырья в СНГ/ЕАЭС, то есть, создавать поле притяжения. Это не означает отказ от европейских рынков. Однако экономики со стареющим населением и искусственно поддерживаемым высоким уровнем потребления не способны конкурировать (по крайней мере, на рынках спроса сырья и компонентов) с производителями из индустриальных стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Следовательно, сохраняя в Европе позиции на рынках сырья (природный газ и удобрения), Баку и Минск могут начинать координацию по расширению своих позиций в азиатских экономиках; - усилить рублевую зону. Россия по-прежнему является ключевым и ведущим партнёром для Минска и Баку, продолжая формировать направления основных экспортных потоков продукции промышленной переработки. В совокупности все это усиливает, по сути, евразийское экономическое пространство.

Экономический регион «Север-Юг» Взаимодействие Азербайджана и Беларуси также можно рассмотреть в рамках сценария развития трансрегиональной интеграции. Для этого нужно рассматривать МТК «Север-Юг» не только как сеть магистральных коммуникаций, но и как проект взаимодействия большого экономического региона от Балтии, через Каспий до Персидского залива. Транспортная связность в этом сценарии выступает, как условие развития промышленных проектов вдоль линий автодорог и железнодорожных магистралей. Собственно, часть данного сценария уже реализуется. В 2023 году Белорусская железная дорога (БЖД) в 1,8 раза увеличила по сравнению с предыдущим годом контейнерные перевозки грузов в Азербайджан. За пять месяцев 2024 года уже погружено более 270 тысяч тонн. Наиболее привлекательным для грузоотправителей из Беларуси в Иран является маршрут через пограничный переход Астара на азербайджано-иранской границе, где за пять месяцев 2024 года объем перевозок из Беларуси составил порядка 34 тысяч тонн, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. В рамках развития МТК «Север-Юг» БЖД совместно с РЖД и азербайджанской ADY созданы условия по организации контейнерного сервиса по маршруту Беларусь - Россия - Азербайджан. Этот сервис позволяет в кратчайшие сроки (7 суток) обеспечить доставку белорусской продукции железнодорожным транспортом в Азербайджан. В свою очередь, для Минска и Баку "точкой входа" в промышленный сценарий взаимодействия экономической зоны "Север-Юг" являются несколько связанных направлений взаимодействия: - агропромышленные проекты в новых экономических районах Азербайджана. Между двумя странами действует дорожная карта по развитию сельхозпроизводства в Азербайджане. В развитие данной темы, в Минске был подписан ряд соглашений по проектам сельскохозяйственного производства в Агдамском районе и проектированию агрогородка в селе Гызыл Кенгерли Агдамского района.

В данном случае белорусские строители могут опереться на развивающийся рынок азербайджанских стройматериалов. В частности, в январе-августе текущего года в Азербайджане было произведено 23,9 тысяч кубометров сборных железобетонных конструкций (рост на 27,8 процент по сравнению с предыдущим годом), а производство цементного и бетонного кирпича увеличилось по итогам 8 месяцев этого года на 73,3 процента, превысив 103,1 тысячи тонн; - кооперация в сфере производства на территории Гянджинского автомобильного завода. Как известно, Гянджинское предприятие выпускает широкую линейку новых машин. Отметим, что около 80 процентов тракторов, собранных в Азербайджане, белорусской разработки. К этому в текущем году добавятся новые проекты кооперации в сборке аварийно-спасательной и пожарной техники, а также коммунальных машин для уборки и перевозки мусора; - сборка оборудования и сервисы обслуживания техники совместного производства. В Минске были достигнуты договоренности по организации производства лифтового оборудования. Предприятие в данной отрасли может стать важнейшим проектом импортозамещения, причем не только для Азербайджана. Существует серьезный запрос на рынках СНГ и, в частности, на российском, учитывая высокие темпы строительства и необходимость замены лифтового оборудования в старом жилом фонде.