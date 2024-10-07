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Харрис назвала главного противника США и с кем нужно «избегать конфликтов»

08:18 455

В настоящее время главным противником США является Иран, считает кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис.

«Я считаю, и это очевидно, что на ум приходит один - и это Иран», - сказала Харрис в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос, кто из противников США, по ее мнению, является главным.

По ее словам, «у Ирана на руках кровь американцев». «Нам необходимо гарантировать, что Иран никогда не получит способности стать ядерной державой, это один из приоритетов моей администрации», - добавила она.

При этом Харрис не ответила на вопрос ведущего, есть ли у нее доказательства, что Иран создает ядерное оружие.

Харрис также заявила, что Соединенным Штатам следует конкурировать с Китаем, но избегать конфликтов: «Первое - мы должны выиграть конкуренцию с Китаем в ХХI веке. Мы должны конкурировать, но избегать конфликтов»

В качестве одного из приоритетов в отношениях с Китаем она назвала «защиту интересов американского бизнеса».

В ответ на вопрос ведущего, касающийся Тайваня, Харрис заявила: «Мы должны продолжать проводить политику одного Китая, которая включает поддержку способности Тайваня защищать себя».

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