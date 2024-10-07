Израиль назвал свои потери

Двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в ходе продолжающихся боевых действий на границе с Ливаном и в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее информации, 43-летний майор Авив Маген пал в бою на ливанской границе, а 20-летний сержант Ноам Исраэль Абдо погиб в бою на севере сектора Газа.

С учетом этих данных общее число погибших израильских военных за время нового витка ближневосточного конфликта составило, по сведениям пресс-службы ЦАХАЛ, уже 730.