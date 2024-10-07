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Израиль назвал свои потери

08:20 433

Двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в ходе продолжающихся боевых действий на границе с Ливаном и в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее информации, 43-летний майор Авив Маген пал в бою на ливанской границе, а 20-летний сержант Ноам Исраэль Абдо погиб в бою на севере сектора Газа.

С учетом этих данных общее число погибших израильских военных за время нового витка ближневосточного конфликта составило, по сведениям пресс-службы ЦАХАЛ, уже 730.

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