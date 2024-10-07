ЦРУ предупреждает о скором начале конфликта Израиля и Ирана
Существует реальная опасность дальнейшей региональной эскалации конфликта на Ближнем Востоке в ближайшие недели, полагает директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс.
Выступая на конференции Cipher Brief Threat в Си-Айленде (штат Джорджия), Бернс сказал, что, хотя лидеры как Израиля, так и Ирана не стремятся к полномасштабной войне, существует высокий риск эскалации.
«Мы видим потенциал для непреднамеренных столкновений и недопониманий, которые могут привести к серьезным последствиям», - приводит агентство Bloomberg слова Бернса, который заявляет, что важнейшей задачей для США является предотвращение дальнейшего обострения ситуации.
Бернс также отметил, что решение Израиля о том, как ответить на иранскую ракетную атаку, будет иметь важные последствия, в том числе для глобальных рынков.