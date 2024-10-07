«Российского крота» нашли в парламенте европейской страны

По данным издания, это произошло в 2019 году, целью стала попытка разжечь напряженность между Ирландией и Великобританией, когда Британия завершала процедуру выхода из Евросоюза.

Российская разведка завербовала депутата парламента Ирландии в качестве «крота», который действовал в интересах Москвы, сообщает Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

Имя члена парламента не приводится, в материалах его называют прозвищем Кобальт. Он все еще остается депутатом — как пишет Politico, ему не предъявляли обвинений и не арестовали, поскольку он не совершил никакого преступления. Следователи не нашли доказательств, что Кобальт передавал России секретные документы или получал от Москвы деньги. При этом некоторые считают, что он продолжает поддерживать связи с российской стороной.

Вербовкой занимался российский дипломат, которого издание называет шпионом. Он был среди четырех сотрудников российского посольства, о высылке которых Ирландия объявила в марте 2022 года, посчитав их «сотрудниками ГРУ».

Когда журналисты спросили премьера Ирландии Саймона Харриса, работает ли в парламенте «российский агент», он сказал, что не может подтвердить информацию, но добавил, что «это не должно быть для нас сюрпризом».