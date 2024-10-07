Возвращение азербайджанцев в Шушу

16 семей (60 человек), ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах Азербайджана, выехали в Шушу из Гарадагского района Баку.

Жители города Шуша выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю заботу, поблагодарили азербайджанскую армию за освобождение земель от оккупации.

В Шуше с учетом выехавших сегодня лиц обеспечено постоянное проживание уже 220 семей (823 человека).