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Харрис не пойдет на переговоры с Путиным без Украины

09:36 1155

В случае победы на выборах Камала Харрис не будет вести без Киева переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию войны в Украине. Об этом вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис заявила в интервью телеканалу CBS.

«Нет, не в двустороннем порядке без Украины. Украина должна иметь право голоса в вопросе о будущем Украины», — ответила Харрис на вопрос о встрече с Путиным для мирных переговоров.

При этом вице-президент ушла от прямого ответа на вопрос, поддержит ли она в случае избрания вступление Украины в НАТО. «Эти вопросы мы будем решать, если и когда этот момент наступит. Сейчас мы укрепляем способность Украины защитить себя от неспровоцированной агрессии со стороны России», — сказала она.

Харрис также подвергла критике заявления своего соперника, кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа о том, что он может закончить войну в Украине за один день. «Знаете, что это означает? Это означает капитуляцию», — заявила Харрис, повторив, что если бы Трамп возглавлял США, «Путин сейчас сидел бы в Киеве».

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании не раз заявлял, что в случае победы сможет быстро решить вопрос с завершением войны в Украине. Он отмечал, что у него хорошие отношения как с Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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