Убит и глава штаба «Хезболлы»
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации одного из командующих штаба движения «Хезболла» в Бейруте.
По данным армейской пресс-службы, в результате высокоточного удара ВВС Израиля убит командир штаба «Хезболла» Сухаил Хуссейн Хуссейни.
По данным Армии обороны Израиля, Хусейни играл решающую роль в передаче оружия между Ираном и «Хезболлой» и отвечал за распределение передового вооружения среди подразделений ливанского движения, контролируя как транспортировку, так и распределение этого оружия. Кроме того, он отвечал за производство высокоточных ракет и был членом совета джихада, высшего военного руководящего органа «Хизбаллы».