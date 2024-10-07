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Бейрут сотрясают взрывы: атакованы штаб разведки и склады с оружием «Хезболлы»
Новость дня
Бейрут сотрясают взрывы: атакованы штаб разведки и склады с оружием «Хезболлы»

Убит и глава штаба «Хезболлы»

отвечал за поставки оружия из Ирана
09:54 1692

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации одного из командующих штаба движения «Хезболла» в Бейруте.

По данным армейской пресс-службы, в результате высокоточного удара ВВС Израиля убит командир штаба «Хезболла» Сухаил Хуссейн Хуссейни.

По данным Армии обороны Израиля, Хусейни играл решающую роль в передаче оружия между Ираном и «Хезболлой» и отвечал за распределение передового вооружения среди подразделений ливанского движения, контролируя как транспортировку, так и распределение этого оружия. Кроме того, он отвечал за производство высокоточных ракет и был членом совета джихада, высшего военного руководящего органа «Хизбаллы».

На месте ликвидации в Бейруте
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