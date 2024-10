Иран опровергает взрывы у ядерного объекта

Официальные лица иранской базы ПВО «Хатам аль-Анбия» опровергли сообщения о взрывах недалеко от города Исфахан, где расположен исследовательский ядерный реактор. Об этом сообщил новостной портал Ynetnews.

Согласно информации, заявление иранской стороны последовало за сообщениями о взрывах в регионе, которые власти назвали «ложными». Никаких дополнительных подробностей об источнике сообщений или характере предполагаемого инцидента предоставлено не было, указывает портал.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники предположила, что Израиль в рамках ответных действий на ракетные удары Ирана 1 октября может атаковать военные базы, разведывательные объекты или командные пункты, но не ядерные объекты. Источники указывают, однако, что ключевые ядерные объекты Ирана могут стать целями в будущем при возможной эскалации со стороны Тегерана, если он примет ответные меры. Еженедельник The Economist также указывает, что удар по ядерным объектам Ирана может стать ответом со стороны Израиля на обстрел его территории иранскими ракетами. Как отмечает издание, Израиль уже 20 лет готовится ударить по иранским ядерным объектам.