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В Турции заявили об угрозе США из-за России

10:23 1605

Власти США пригрозили Турции отключить ее от международной системы платежей SWIFT и платежей в долларах в связи с торговлей с Россией, утверждает заместитель председателя турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу.

«Турция не может выступить против давления Вашингтона из-за угрозы США ввести эмбарго на международную торговлю с системой SWIFT и долларом», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Топкурулу заявил, что Анкара из-за этого вынуждена сокращать торговлю с российскими компаниями. Большая часть торговых операций Турция проводит в американской валюте, отметил собеседник агентства.

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