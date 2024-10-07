В Турции заявили об угрозе США из-за России

Власти США пригрозили Турции отключить ее от международной системы платежей SWIFT и платежей в долларах в связи с торговлей с Россией, утверждает заместитель председателя турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу.

«Турция не может выступить против давления Вашингтона из-за угрозы США ввести эмбарго на международную торговлю с системой SWIFT и долларом», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Топкурулу заявил, что Анкара из-за этого вынуждена сокращать торговлю с российскими компаниями. Большая часть торговых операций Турция проводит в американской валюте, отметил собеседник агентства.