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Куба подала заявку на вступление в БРИКС

10:35 280

Куба направила официальный запрос о присоединении в качестве страны-партнера к БРИКС. Об этом заявил генеральный директор по вопросам двусторонних отношений МИД Кубы Карлос Перейра в соцсети X.

«Куба официально обратилась с просьбой о включении ее в БРИКС в качестве «страны-партнера» в письме президенту России Владимиру Путину», — написал Перейра.

Представитель кубинского МИД назвал БРИКС «ключевым игроком в глобальной геополитике и надеждой для стран Юга».

По словам замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, на вступление в БРИКС «уже сформировалась очередь». О желании вступить в БРИКС заявили более 30 государств.

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