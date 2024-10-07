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Трамп назвал выборы в США «самым важным днем в истории Израиля»

10:43 316

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на мероприятии, посвященном годовщине нападения ХАМАС на Израиль, заявил, что его избрание или поражение в ноябре ознаменует «самый важный день в истории Израиля», передает Politico.

Трамп назвал победу своей конкурентки Камалы Харрис в 2024 году экзистенциальной угрозой для Израиля: «Если вы хотите знать правду, я в это верю. Думаю, вы тоже в это верите. Если мы не выиграем эти выборы, это будет иметь огромные последствия для всего».

Трамп в очередной раз заявил, что «нападения 7 октября никогда бы не произошло, если бы я был президентом. Последние два года доказали, что слабость порождает только насилие и войну»

Нападения, которые унесли жизни 1200 человек, вызвали кровавый конфликт в регионе, вызвали отвратительную волну антисемитизма и стали главным вопросом кампании 2024 года, были в центре внимания обеих кампаний в понедельник.

Позже в понедельник вечером Трамп обратился к толпе поддерживающих его еврейских лидеров в своем гольф-клубе и назвал 7 октября «одним из самых темных часов во всей истории человечества». Трамп заявил, что «антиеврейская ненависть вернулась даже сюда, в Америку» и «особенно в рядах Демократической партии».

«Я не позволю, чтобы еврейскому государству угрожало уничтожение, я не позволю еще одного холокоста еврейского народа. Я не позволю вести джихад против Америки или наших союзников, и я поддержу право Израиля на победу в войне с терроризмом, и он должен выиграть ее быстро», – сказал Трамп под аплодисменты.

Ранее сообщалось, как Дональд Трамп заявил в понедельник, 7 октября, что, по его мнению, он должен получить «100% голосов евреев», ведь «никто не сделал больше для еврейского народа», чем он.

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